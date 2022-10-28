Американский нефтегигант выступил с обвинением в адрес России

«Нашим приоритетом все это время была защита сотрудников, окружающей среды и полноты операций на предприятии. Хотя последние постановления и нарушают наши права в России, установленные соглашением о разделе продукции, и прервали процесс выхода, над которым мы работали, это не помешало нам безопасно свернуть нашу деятельность», — сказано в заявлении.