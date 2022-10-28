«МегаФон» первым среди розничных сетей запустил сервис оплаты частями

«Доля клиентов, использующих кредиты и рассрочки в нашей рознице, постоянно растет и уже сейчас составляет 50 процентов. Для оплаты с помощью Яндекс Сплит, в отличие от кредитов, достаточно указать только номер телефона — это уникальное преимущество нового предложения, позволяющее максимально быстро оформить покупку. На этапе пилотного проекта мы фиксировали высокий интерес к сервису оплаты частями. Шесть из десяти покупателей выбирают срок оплаты на четыре месяца», — рассказал Давид Борзилов, директор по продажам «МегаФона».