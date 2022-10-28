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1 час назад

Apple увеличила чистую прибыль почти до $100 млрд по итогам финансового года

Газета.Ru

Чистая прибыль Apple по итогам финансового года (закончился 25 сентября) поднялась до $99,803 млрд, прибавив 5,4%. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании.

Apple увеличила чистую прибыль почти до $100 млрд
Фото: газета.ругазета.ру

Разводненная прибыль на акцию составила $6,11. При этом год назад этот показатель был на уровне $5,61. Выручка же поднялась на треть, до $394,328 млрд.

По данным организации, за четвертый квартал чистая прибыль почти не изменилась и находилась на уровне $20,721 млрд. Выручка же выросла на 8,1% — до рекордных $90,146 млрд.

По словам финансового директора Apple Луки Маэстри, рекордные показатели в четвертом квартале показали способность компании эффективно работать даже в условиях экономической нестабильности.

В начале октября издание 9To5Mac сообщило, что в сентябре 2022 году выручка Apple от App Store сократилась на 5% относительно аналогичного периода прошлого года. Больше всего (на 14%) доходы компании просели от игр.

До этого компания Apple, столкнувшаяся с критикой в сторону цифрового магазина App Store, в защиту платформы отметила, что создает рабочие места для малого бизнеса благодаря платформе.

Компании,Apple,
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