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1 час назад

Volkswagen назвал сроки продажи российских активов Scania, Man и Porsche

Елена Прошина

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен продать свои российские активы производителей Scania, Man и Porsche в течение 12 месяцев.

Volkswagen назвал сроки продажи российских активов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании.

Согласно документу, группа Traton уже заключила соглашение о продаже 100% долей концернов Man и Scania. Volkswagen планируют продать их российским партнерам. В частности, Man намерены передать локальному дилеру ООО «Ман Трак Челны». Сделку рассчитывают завершить в 2022 году.

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Продажу Scania планируют оформить в течение ближайших 12 месяцев. Немецкий автоконцерн также намерен избавиться от российского финансового подразделения ООО «Скания Лизинг».

Кроме того Volkswagen начала рассматривать возможность продажи трех своих «дочек» Porsche AG в РФ. Сделки по ним также планируют завершить в течение ближайших 12 месяцев.

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