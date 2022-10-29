Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС

Дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующих тендеров.

По данным госкомпании Industrias Nucleares do Brasil, немецкий филиал дочки «Росатома» поставит 330 тонн гексафторида урана. Кроме того, подразделение российской госкорпорации проведет обогащение урана в объеме более 1 млн ЕРР (стандартная единица измерения усилий, необходимых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе обогащения). Общая стоимость тендеров составляет более $140 млн.