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2 часа назад

Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС

Национальная Служба Новостей

Дочерняя структура госкорпорации «Росатом» поставит в Бразилию сырье для производства тепловыделяющих элементов для АЭС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты соответствующих тендеров.

Дочка «Росатома» поставит Бразилии сырье для АЭС
Фото: ТАССТАСС

По данным госкомпании Industrias Nucleares do Brasil, немецкий филиал дочки «Росатома» поставит 330 тонн гексафторида урана. Кроме того, подразделение российской госкорпорации проведет обогащение урана в объеме более 1 млн ЕРР (стандартная единица измерения усилий, необходимых для разделения изотопов урана U235 и U238 в процессе обогащения). Общая стоимость тендеров составляет более $140 млн.

Компании,Росатом,
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