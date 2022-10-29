NYT: работникам Twitter предъявили новое требование

Некоторым сотрудникам Twitter необходимо будет распечатать написанный ими программный код для доказательства своей работы. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По их информации, некоторых работников попросили распечатать копии программных кодов для возможного доказательства своей деятельности в компании из-за опасений, связанных с увольнением.

Как отмечает The New York Times, в Twitter также внедрили "замораживание кода" для предотвращения добавления каких-либо изменений в приложение.