NYT: работникам Twitter предъявили новое требование

Некоторым сотрудникам Twitter необходимо будет распечатать написанный ими программный код для доказательства своей работы. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.
По их информации, некоторых работников попросили распечатать копии программных кодов для возможного доказательства своей деятельности в компании из-за опасений, связанных с увольнением.
Как отмечает The New York Times, в Twitter также внедрили "замораживание кода" для предотвращения добавления каких-либо изменений в приложение.
В четверг американский предприниматель Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Пока же он пообещал не принимать серьезных решений в этой области.