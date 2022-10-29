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1 час назад

NYT: работников Twitter призвали распечатать программный код для доказательства их работы

ТАСС

Некоторым сотрудникам Twitter необходимо будет распечатать написанный ими программный код для доказательства своей работы. Об этом в пятницу сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

NYT: работникам Twitter предъявили новое требование
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По их информации, некоторых работников попросили распечатать копии программных кодов для возможного доказательства своей деятельности в компании из-за опасений, связанных с увольнением.

Как отмечает The New York Times, в Twitter также внедрили "замораживание кода" для предотвращения добавления каких-либо изменений в приложение.

В четверг американский предприниматель Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter, владеющей одноименной соцсетью. Среди ожидаемых с его приходом нововведений - отмена практики постоянной блокировки пользователей. Маск уже объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter. Пока же он пообещал не принимать серьезных решений в этой области.

Компании,Илон Маск,
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