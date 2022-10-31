Восемь китайских авиакомпаний потеряли за 3 квартала $14,6 млрд

Восемь китайских авиакомпаний, акции которых котируются на бирже, потеряли за первые три квартала текущего года в общей сложности порядка 106 млрд юаней (около $14,6 млрд) из-за антиковидных ограничений и высоких цен на топливо. Такие данные публикует в понедельник шанхайский деловой ресурс Yicai Global со ссылкой на источники в отрасли.

В частности, потери крупнейших авиаперевозчиков страны Air China, China Eastern Airlines, Hainan Airlines и China Southern Airlines составили 28,1 млрд юаней ($3,9 млрд), 28,1 млрд юаней, 20,8 млрд юаней ($2,9 млрд) и 17,6 млрд юаней ($2,4 млрд) соответственно. Единственная авиакомпания, которая оказалась прибыльной за январь - сентябрь прошлого года, за тот же период этого года понесла убытки на 1,7 млрд юаней ($234 млн).

По данным ресурса, в своей операционной деятельности отрасль гражданской авиации Китая в текущем году восстановилась лишь примерно до 50% от того уровня, который был в доковидном 2019 году. В 2021 году этот показатель составлял порядка 70%. В то же время цены на топливо в текущем году выросли примерно на 75% по сравнению с 2021 годом, что привело к увеличению общих затрат отрасли на сумму более чем 40 млрд юаней ($5,6 млрд). Убытки также связаны с общим сокращением числа рейсов и продолжающимся ослаблением юаня, что приводит к потерям в иностранной валюте для отрасли.