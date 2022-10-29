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23 минуты назад

Авиакомпании ЕС и США увеличили расходы из-за необходимости облета России

Майк Габриелян

Закрытие воздушного пространства России привело к росту расходов для авиакомпаний из США и Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.

Авиакомпании ЕС и США увеличили расходы из-за необходимости облета России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На смену карантинам и блокировкам пандемийных времен пришло другое серьезное препятствие: закрытое воздушное пространство России», - пишет агентство.

Отмечается, что небо России является важным связующим звеном Азии и Запада. В ответ на западные санкции Москва закрыла этот маршрут для авиакомпаний США, Канады, Великобритании и континентальной Европы.

«Это привело к увеличению продолжительности и без того долгого пути и значительному увеличению стоимости топлива - самой крупной статьи расходов в отрасли», - пишут аналитики Bloomberg.

Так, Air France-KLM и другим европейским перевозчикам, летящим в Японию, пришлось обходить Россию через Казахстан и Монголию, что добавило несколько часов к их рейсам. Маршрут Токио-Париж теперь стал самым длинным у перевозчика и составляет более 14 часов.

Компания Atlantic Airways в этом месяце прекратила полеты в Гонконг. Основная причина - закрытие воздушного пространства России.

Компания Finnair, которая потратила годы на создание хаба в Хельсинки, соединяющего Северную Азию с Европой и США, столкнулась с тем, что «ее восточное направление было уничтожено в результате закрытия неба России».

По оценкам Finnair, уклонение от полетов над Россией увеличивает время ее полетов в Азию на 15-40%. Это влияет на так называемую ротацию самолетов, количество рабочих часов и расход топлива. Все это в совокупности «рушит экономику полетов».

Рейс Finnair в Токио из Хельсинки теперь занимает около 13,5 часов вместо 9,5 и требует дополнительного пилота.

«Проблемы в отрасли ощущаются неравномерно. Ближневосточные авиаперевозчики, чьи государственные владельцы воздержались от санкций против России, продолжают летать над РФ. Это дает авиакомпаниям Emirates, Qatar Airways и Etihad Airways решающее преимущество перед своими коллегами в Европе и США», - резюмирует Bloomberg.

Компании,Emirates,ЕС,
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