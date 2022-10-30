Маск начал увольнять сотрудников Twitter

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы, 29 октября, начать увольнения сотрудников Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Dado Ruvic/Illustration/Reuters Dado Ruvic/Illustration/Reuters

"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент не известно, сколько из 7,5 тыс. сотрудников компании будут уволены. NYT отмечает, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября - даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Это даст возможность Маску избежать дополнительных расходов.