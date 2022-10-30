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1 час назад

NYT: американский предприниматель Маск приказал начать увольнения сотрудников Twitter

Газета.Ruиещё 1

Издание The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что американский предприниматель и миллиардер Илон Маск приказал с субботы, 29 октября, начать увольнения сотрудников Twitter. Об этом сообщает РИА Новости.

Маск начал увольнять сотрудников Twitter
Фото: Dado Ruvic/Illustration/ReutersDado Ruvic/Illustration/Reuters

"Илон Маск планировал начать увольнения работников Twitter уже в субботу, сообщили четыре человека, знакомых с ситуацией, причем у некоторых менеджеров запросили списки сотрудников для сокращения", — говорится в публикации.

Издание отмечает, что на данный момент не известно, сколько из 7,5 тыс. сотрудников компании будут уволены. NYT отмечает, что увольнения в компании будут происходить до 1 ноября - даты, когда сотрудники должны были получить гранты в виде акций в качестве части их компенсаций. Это даст возможность Маску избежать дополнительных расходов.

28 октября Илон Маск опубликовал свой первый пост в качестве нового владельца компании Twitter. Он описал сделку "птичка на свободе". Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск завершил сделку по приобретению Twitter за $44 млрд и первым делом уволил руководителей соцсети, пишут Reuters и CNBC. Журналист Дэвид Фабер сообщил, что предприниматель сам возглавил компанию.

Компании,Дэвид Фабер,Илон Маск,SpaceX,
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