Мобилизация создала "локальные" проблемы для российского бизнеса

"У крупного бизнеса ввиду его значимости больше возможностей, чтобы получить бронь для таких специалистов, однако далеко не всегда это удается. Малый бизнес практически лишен этих возможностей и поэтому более уязвим перед мобилизацией, но, с другой стороны, она затронула далеко не каждое такое предприятие", - заключил Гордеев.