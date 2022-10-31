В России за 3 недели октября обанкротились 930 компаний

Российские арбитражные суды зарегистрировали 930 дел о банкротстве юрлиц за три недели октября — с 1 октября по 19 октября. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение аналитиков юридического сервиса Casebook от «Право.ру».

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Как отметил партнер юридической компании Nikolskaya Consulting Иван Теселкин, обычно кредиторы пытаются урегулировать ситуацию с долгами мирным путем, подача заявления на банкротство — это крайняя мера. Так можно вернуть хотя бы какую-то часть долга.

«Поэтому с 1 октября, скорее всего, начали поступать заявления на банкротство компаний, у которых финансовое положение давно было плохим», — сказал Теселкин.

При этом с 1 октября по 19 октября 2021 года в России зарегистрировали 1362 дела, как следует из информации Casebook. В связи с этим директор Российского союза СРО Кирилл Ноготков выразил мнение, согласно которому мораторий на банкротство отсрочил многим компаниям момент наступления банкротства.

В середине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) премьер-министру Михаилу Мишустину написала, что ритейлеры за две недели до окончания действия моратория на банкротство (действовал до 1 октября) попросили продлить его срок до 1 марта 2023 года.