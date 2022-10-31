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1 час назад

Еще одна крупнейшая компания окончательно покинет Россию

Елена Прошина

Китайская компания Huawei прекратила напрямую поставлять смартфоны в Россию и может окончательно уйти из страны, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

Еще одна крупнейшая компания окончательно покинет Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Крупнейший производитель электроники также перестал завозить на российский рынок планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую электронику. Представительство Huawei в РФ заявило об отсутствии информации относительно этого вопроса.

По данным издания, в настоящее время компания распродает остатки прежних поставок. Кроме того, о возможном уходе вендора из России говорит тот факт, что появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании. Помещение должно освободиться с 1 февраля 2023 года.

В настоящее время некоторое количество техники реализуется в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий может спровоцировать закрытие онлайн-магазина Huawei.

В начале июня текущего года китайская компания объявила о закрытии своих российских официальных торговых точек. Позже стало известно, что производитель электроники больше не экспортирует свои устройства в РФ. Затем появилась информация о возобновлении поставок, однако теперь новых партий снова нет.

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