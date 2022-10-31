Еще одна крупнейшая компания окончательно покинет Россию

Китайская компания Huawei прекратила напрямую поставлять смартфоны в Россию и может окончательно уйти из страны, сообщают «Известия» со ссылкой на свои источники.

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Крупнейший производитель электроники также перестал завозить на российский рынок планшеты, ноутбуки, телевизоры и другую электронику. Представительство Huawei в РФ заявило об отсутствии информации относительно этого вопроса.

По данным издания, в настоящее время компания распродает остатки прежних поставок. Кроме того, о возможном уходе вендора из России говорит тот факт, что появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса компании. Помещение должно освободиться с 1 февраля 2023 года.

В настоящее время некоторое количество техники реализуется в официальном магазине бренда, но это остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий может спровоцировать закрытие онлайн-магазина Huawei.