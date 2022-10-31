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1 час назад

Bloomberg: семья владельца Walmart стала богатейшей в мире четвертый год подряд

Газета.Ruиещё 1

Семья Уолтон, которой принадлежит крупнейшая в мире сеть оптовой и розничной торговли Walmart, стала богатейшей в мире четвертый год подряд. Рейтинг опубликовало агентство Bloomberg.

Названы самые богатые семьи мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Состояние семьи оценили в $224,5 млрд. За год семья Уолтон потеряла $13,7 млрд.

В топ-3 рейтинга также вошла семья Марс, которая владеет производителем кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars — $160 млрд (+$18 млрд за год); и семья Кох, владеющая американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues — $124,4 млрд (+$4,4 млрд).

В конце сентября сообщалось, что 25 самых состоятельных семей планеты за последний год увеличили общее состояние на $312 млрд. Это почти на четверть больше, чем годом ранее.

Во второй половине октября стало известно, что основатель SpaceX и владелец Tesla Илон Маск потерял 35% своего состояния с начала ноября 2021 года, когда в его распоряжении было $320,3 млрд.

На прошлой неделе состояние главы корпорации Meta (признана в РФ экстремистской, владеет запрещенными в России социальными сетями Facebook и Instagram) Марка Цукерберга сократилось на $11 млрд после значительного обвала акций компании на фоне публикации квартальной отчетности.

Компании,Илон Маск,Марк Цукерберг,Wal-Mart Stores,SpaceX,
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