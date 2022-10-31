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58 минут назад

Названы самые богатые семьи мира

Лера Букина

Семья Уолтон возглавила рейтинг самых богатых в мире семей, сообщает Bloomberg.

Названы самые богатые семьи мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Она владеет крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart. В предыдущие три года семья также оказывалась на первом месте. Ее состояние оценивается в $224,5 млрд. Убытки за год составили $13,7 млрд.

На второй строчке расположилась семья Марс, которой принадлежит бренд кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars. Состояние семьи оценили в $160 млрд (+$18 млрд за год). На третьей строчке — семья Кох, которая является владельцем американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues. Состояние увеличилось за год на +$4,4 млрд, до $124,4 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что самые богатые жители США потеряли в общей сложности $93 млрд после того, как национальное министерство труда проинформировало об актуальном уровне инфляции в стране.

Ранее издание Forbes сообщило, что за один день Марк Цукерберг лишился $11 млрд в связи с существенным обвалом акций Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Акции начали демонстрировать серьезное падение после публикации отчета о сокращении выручки компании.

Компании,Марк Цукерберг,Wal-Mart Stores,
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