Названы самые богатые семьи мира

Семья Уолтон возглавила рейтинг самых богатых в мире семей, сообщает Bloomberg.

Она владеет крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart. В предыдущие три года семья также оказывалась на первом месте. Ее состояние оценивается в $224,5 млрд. Убытки за год составили $13,7 млрд.

На второй строчке расположилась семья Марс, которой принадлежит бренд кондитерских изделий и продуктов длительного срока хранения Mars. Состояние семьи оценили в $160 млрд (+$18 млрд за год). На третьей строчке — семья Кох, которая является владельцем американской нефтехимической корпорацией Koch Industrues. Состояние увеличилось за год на +$4,4 млрд, до $124,4 млрд.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что самые богатые жители США потеряли в общей сложности $93 млрд после того, как национальное министерство труда проинформировало об актуальном уровне инфляции в стране.