Huawei нашел способ поставлять товары в Россию

Китайская телекоммуникационная компания Huawei не уходит с российского рынка. Поставки продукции бренда осуществляются через дистрибьютора КНР, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает агентство «Прайм».

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До введения санкций со стороны Запада компании ввозили товары напрямую, однако ситуация на рынке поменялась, указал собеседник.

«Это не говорит о том, что компания уходит», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что перед Новым годом компания устраивает распродажи и акции на ряд товаров. Муртазин заверил, что у руководства бренда есть много планов относительно своего развития бизнеса. В этой связи, по его словам, речи об уходе, вероятно, не идет.

Накануне газета «Известия», ссылаясь на источники, сообщила, что с большей долей вероятности Huawei свернет бизнес в стране. Источник издания подчеркнул, что техника на территорию РФ больше не ввозится напрямую. Информация об этом была подтверждена другим источников газеты.