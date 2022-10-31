Huawei нашел способ поставлять товары в Россию

Китайская телекоммуникационная компания Huawei не уходит с российского рынка. Поставки продукции бренда осуществляются через дистрибьютора КНР, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает агентство «Прайм».
До введения санкций со стороны Запада компании ввозили товары напрямую, однако ситуация на рынке поменялась, указал собеседник.
«Это не говорит о том, что компания уходит», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что перед Новым годом компания устраивает распродажи и акции на ряд товаров. Муртазин заверил, что у руководства бренда есть много планов относительно своего развития бизнеса. В этой связи, по его словам, речи об уходе, вероятно, не идет.
Накануне газета «Известия», ссылаясь на источники, сообщила, что с большей долей вероятности Huawei свернет бизнес в стране. Источник издания подчеркнул, что техника на территорию РФ больше не ввозится напрямую. Информация об этом была подтверждена другим источников газеты.
Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной») принял решение покинуть российский рынок. По словам представителя бренда, компания не предоставляет комментариев в РФ, «поскольку является эстонской».