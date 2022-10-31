Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Huawei нашел способ поставлять товары в Россию

Лера Букина

Китайская телекоммуникационная компания Huawei не уходит с российского рынка. Поставки продукции бренда осуществляются через дистрибьютора КНР, заявил ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин, передает агентство «Прайм».

Huawei нашел способ поставлять товары в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До введения санкций со стороны Запада компании ввозили товары напрямую, однако ситуация на рынке поменялась, указал собеседник.

«Это не говорит о том, что компания уходит», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что перед Новым годом компания устраивает распродажи и акции на ряд товаров. Муртазин заверил, что у руководства бренда есть много планов относительно своего развития бизнеса. В этой связи, по его словам, речи об уходе, вероятно, не идет.

Накануне газета «Известия», ссылаясь на источники, сообщила, что с большей долей вероятности Huawei свернет бизнес в стране. Источник издания подчеркнул, что техника на территорию РФ больше не ввозится напрямую. Информация об этом была подтверждена другим источников газеты.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что российский бренд телефонов Inoi (ООО «Иной») принял решение покинуть российский рынок. По словам представителя бренда, компания не предоставляет комментариев в РФ, «поскольку является эстонской».

Компании,Эльдар Муртазин,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители