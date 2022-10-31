Rambler&Co победил в конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР»

Награды удостоен имиджевый кейс, креатив в котором был направлен на осознанное потребление и ответственное отношение к переработке пластика

28 октября 2022 года на площадке StartHub.Moscow состоялась Церемония награждения конкурса «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». Медиахолдинг Rambler&Co – лауреат в номинации «Лучшее креативное событийное решение» за кейс «СМИ без воды».

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В рамках Russian Creative Week 2022 креативная команда холдинга установила свою welcome-зону перед входом форума. В 30-градусную жару промоутеры бесплатно раздавали участникам ивента и гостям Парка Горького брендированные бутылки с водой с надписью: «В медиа Rambler&Co нет воды, она вся здесь». Ниже мелким шрифтом располагался намеренно «водный» текст про «живительную жидкость и её роль в жизнедеятельности». На этикетке также был размещён QR-код со ссылкой на Telegram-канал Rambler Way с новостями медиахолдинга, прирост аудитории которого благодаря акции составил 238,3%. За дизайн стойки и этикетки отвечал департамент визуальных коммуникаций (VisCom) медиахолдинга Rambler&Co.

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co:

«В таких акциях больше всего вдохновляет прямой контакт с аудиторией и обратная связь от людей, которые стали непосредственными участниками нашей акции в Парке Горького. А высокая оценка экспертов индустрии на конкурсе АКМР еще раз подтверждает правильность коммуникационной стратегии медиахолдинга. И креатив в ней занимает ключевое место, потому что благодаря ему путь к сердцу российских интернет-пользователей, из которых около 40% читают СМИ Rambler&Co, становится короче».

Партнером промоакции Rambler&Co являлась компания «Собиратор». На welcome-зоне каждый день присутствовал представитель экологической организации, который рассказывал о раздельном сборе вторсырья – почему это важно и как правильно его организовать. Рядом со стойкой находился контейнер для сбора бутылок с надписью «Спамь сюда». Брендированная одежда промоперсонала также была сделана из переработанного полиэстера – например, одна бейсболка изготовлена из 1,5 пластиковых бутылок. За всё мероприятие удалось собрать и бережно передать на переработку более 20 кг ПЭТ-бутылок, 2,2 кг упаковочного гофрокартона и около 1 кг полиэтиленовой плёнки.