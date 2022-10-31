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43 минуты назад

Арбитражный суд наложил арест на средства российской "дочки" Hyundai

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской наложил арест на средства российского дочернего предприятия южнокорейской фирмы Hyundai в качестве обеспечительной меры после иска со стороны петербургской строительной компании. Сумма арестованных средств составляет около 16 млн рублей, следует из опубликованного на сайте суда определения.

Суд наложил арест на средства российской "дочки" Hyundai
Фото: ТАССТАСС

"Руководствуясь статьями 91-93 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, определил: наложить арест на денежные средства, принадлежащие акционерному обществу "Хендэ Инжиниринг Рус" <…>, в сумме заявленных исковых требований 15,8 млн рублей", - говорится в тексте документа.

Решение по наложению ареста было принято в рамках разбирательства по иску петербургской строительной компании "Стройтехимпорт" (СТИ) к ООО "Хендэ Инжиниринг Рус", которое занимается строительством заводской инфраструктуры. Иск на 16 млн рублей к дочернему предприятию Hyundai был подан еще в конце прошлого года из-за задолженности по оплате строительных работ на заводе двигателей Hyundai Wia.

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В октябре этого года "Стройтехимпорт" обратился в арбитражный суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер по иску, опасаясь возможного ухода Hyundai с российского рынка. Предприятие сослалось на сообщения в российских и южнокорейских СМИ, а также на сведения об увольнениях на российских заводах автомобильного концерна.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской счел доводы истца обоснованными и наложил арест на часть активов ООО "Хендэ Инжиниринг Рус" в размере суммы иска "Стройтехимпорта".

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге остановил выпуск автомобилей в марте этого года. До остановки производства предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Производственная мощность завода, запущенного в 2010 году, - более 200 тыс. автомобилей в год.

Компании,Hyundai,
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