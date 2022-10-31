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1 час назад

Компания Adidas решила отказаться от части своих торговых точек

Илья Родин

Компания Adidas, продавец спортивной обуви и одежды, приняла решение отказаться от части своих магазинов в России, рассказала представитель CORE.XP Надежда Цветкова. Об этом пишут «Известия».

Компания Adidas решила отказаться от части своих торговых точек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что по состоянию на начало 2022 года у Adidas было порядка 800 точек в Москве и регионах.

Цветкова пояснила, что корпорация предположительно откажется от разнообразных «неформатных» магазинов, а также от тех, которые приносили незначительный доход.

Вице-президент СТЦ Павел Люлин напомнил, что магазины компании весной приостановили свою работу. Все это время Adidas был вынужден перечислять арендную плату владельцам торговых помещений, нес убытки.

В связи с этим, решение о закрытии большого количества нерентабельных точек является вполне логичным, подчеркнул эксперт. Он добавил, что пока неизвестно, останется ли компания в России или покинет страну.

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