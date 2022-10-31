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1 час назад

В Gap объяснили продолжение поставок в Россию после заявления об уходе из страны

Илья Родин

Ретейлер Gap, производитель одежды из США, объяснил продолжение поставок товаров на российский рынок обязательствами перед торговым партнером. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в марте 2022 года пресс-служба Gap заявила о прекращении поставок одежды в Россию.

По данным агентства, в период с 11 марта по 16 июля продолжались активные поставки. Партнер компании в Москве получил 1585 партий одежды. Их стоимость составила порядка $5,2 млн.

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В Gap уточнили, что лондонское подразделение фирмы осуществляло поставки в рамках соглашений, которые были заключены задолго до того, как компания приняла решение об уходе с российского рынка.

Представитель турецкого ретейлера Fiba Perakende, партнера Gap, уточнил, что часть партий задержалась из-за проблем с таможней и сложностями с логистикой. Он подчеркнул, что деятельность в России будет прекращена после продажи оставшейся на складах одежды.

Компании,
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