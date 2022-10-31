Ретейлер Gap, производитель одежды из США, объяснил продолжение поставок товаров на российский рынок обязательствами перед торговым партнером. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что в марте 2022 года пресс-служба Gap заявила о прекращении поставок одежды в Россию.

По данным агентства, в период с 11 марта по 16 июля продолжались активные поставки. Партнер компании в Москве получил 1585 партий одежды. Их стоимость составила порядка $5,2 млн.

В Gap уточнили, что лондонское подразделение фирмы осуществляло поставки в рамках соглашений, которые были заключены задолго до того, как компания приняла решение об уходе с российского рынка.