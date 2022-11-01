Российская киносеть подала в суд на IMAX

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» направила иск против компании IMAX с требованием возобновить сотрудничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В иске говорится о том, что IMAX не исполняет условия, прописанные в договоре. Представители российской киносети намерены принудить канадскую корпорацию «к исполнению обязанности в натуре».