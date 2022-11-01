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1 час назад

Российская киносеть подала в суд на IMAX

Газета.Ruиещё 2

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» направила иск против компании IMAX с требованием возобновить сотрудничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Российская киносеть подала в суд на IMAX
Фото: PexelsPexels

В иске говорится о том, что IMAX не исполняет условия, прописанные в договоре. Представители российской киносети намерены принудить канадскую корпорацию «к исполнению обязанности в натуре».

В августе сообщалось, что канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат для показа российских фильмов. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин пояснил, что оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако на такой показ потребуется разрешение компании.

Компании,Коммерсант,
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