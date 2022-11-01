Российская киносеть подала в суд на IMAX

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема парк» направила иск против компании IMAX с требованием возобновить сотрудничество. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
В иске говорится о том, что IMAX не исполняет условия, прописанные в договоре. Представители российской киносети намерены принудить канадскую корпорацию «к исполнению обязанности в натуре».
В августе сообщалось, что канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат для показа российских фильмов. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин пояснил, что оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако на такой показ потребуется разрешение компании.