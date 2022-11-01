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1 час назад

Названы самые прибыльные компании России

Лера Букина

Лидером рейтинга наиболее прибыльных компаний РФ в 2021 году стал «Газпром», которому удалось заработать 2,2 трлн рублей чистой прибыли. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные организаций за 2020 и 2021 годы.

Составлен рейтинг самых прибыльных компаний России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В пятерке лидеров оказались крупнейшая нефтяная компания в мире «Роснефть» с прибылью в 1 012 млрд рублей, нефтегазовая компания «Лукойл» (ее прибыль оценивается в 775,5 млрд рублей) и нефтяная компания «Сургутнефтегаз» (513,2 млрд рублей прибыли).

Кроме того, в рейтинг попали «Норильский никель» (512,9 млрд рублей), Новатэк (451,6 млрд рублей), НЛМК (371,7 млрд рублей), «Ямал СПГ» (354,7 млрд рублей) и ВТБ (327,4 млрд рублей).

«Газпром» пошел на уступки Молдавии

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что семья Уолтон возглавила рейтинг самых богатых в мире семей. Она владеет крупнейшей сетью оптовой и розничной торговли Walmart. В предыдущие три года семья также оказывалась на первом месте. Ее состояние оценивается в $224,5 млрд. Убытки за год составили $13,7 млрд.

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