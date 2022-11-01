Сотрудникам TikTok в РФ предложили переехать в другие страны

Сотрудники российского офиса TikTok получили предложение от руководства компании переехать в другие страны. Так, они могут выбрать для релокации Казахстан, Армению и Киргизию, сообщает РБК со ссылкой на источники в TikTok.

Напомним, что компанией владеет китайский конгломерат ByteDance.

Возможность переместиться появилась у работников после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию. Один из собеседников уточнил, что до февраля в российском офисе TikTok числились 200–300 сотрудников. При этом, по его словам, некоторые из них работали не в РФ. В настоящее время «каждый третий сотрудник находится в других странах», следует из сообщений в рабочих чатах.

Некоторые сотрудники перешли в международные подразделения, при этом они числились работниками российского офиса, указал из источников РБК.