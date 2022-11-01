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1 час назад

Российские кинотеатры подали в суд на канадскую IMAX

Лера Букина

В Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от крупнейшей российской сети кинотеатров по поводу работы IMAX в стране. Речь идет об объединенной киносети «Формула кино» и «Синема Парк» - она требует обязать канадскую компанию «к исполнению обязанности в натуре», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на определение суда.

Российская киносеть подала в суд на IMAX
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Согласно тексту иска, IMAX отказывается исполнять условия, прописанные в договоре.

К компании уже подавались иски со стороны российских киносетей. Но тогда от нее требовалось не возобновление работы, а расторжение договора на обслуживание проекторов.

В АВК отмечают, что IMAX регулярно дистанционно обновляет киносистемы. Это делается перед первым сеансом в ходе подстройки картинки и звука. Только компания выпускает ключи, необходимые для проката фильмов в формат IMAX.

Летом стало известно о решении IMAX запретить использовать одноименный формат для показа российских фильмов.

Ранее сообщалось, что в столицы приступили к закрытию кинотеатров в торговых центрах. В частности, отказалась от двух объектов крупнейшая на рынке сеть «Синема Парк / Формула Кино».

Компании,Коммерсант,
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