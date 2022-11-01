Назван самый обедневший российский миллиардер

С начала 2022 года совокупное состояние богатейших российских бизнесменов упало на 83,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рейтинг Bloomberg Billionaires Index.

Индекс Bloomberg рассчитывается по стоимости акций компаний, в которых бизнесмены владеют долями. В рейтинг включают 500 богатейших предпринимателей мира, сейчас в нем 25 россиян (их общее состояние в Bloomberg оценили в 299,63 миллиарда долларов).

РИА Новости отмечает, что больше других россиян потерял владелец «Реновы» Виктор Вексельберг: его состояние уменьшилось на 11,2 миллиарда долларов, до 7,32 миллиарда.

По оценке Bloomberg, самый богатый российский бизнесмен - один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года его состояние уменьшилось на 1,08 миллиарда долларов, до 29,8 миллиарда. На второй строчке - совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон (состояние сократилось на восемь миллиардов, до 27,4 миллиарда долларов). Замыкает первую тройку Алексей Мордашов - его состояние оценили в 21,1 миллиарда долларов (минус 7,78 миллиарда).

В топ-10 также вошли Михаил Прохоров (девятое место, состояние сократилось на 816 миллионов долларов, до 13,2 миллиарда) и основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (минус 2,81 миллиарда долларов, до 11,1 миллиарда).

Ранее Bloomberg подсчитало, что 500 богатейших бизнесменов с начала года потеряли 1,4 триллиона долларов. При этом 206 миллиардов долларов из этой суммы они лишились всего лишь за один день, 13 июня.

По оценке Bloomberg, бизнесмены теряли деньги из-за высоких процентных ставок и опасений по поводу инфляции.