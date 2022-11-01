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40 минут назад

Назван самый обедневший российский миллиардер

Совокупное состояние богатейших людей России упало с начала года на 83,4 миллиарда долларов, больше всех обеднел основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, подсчитало РИА Новости на основании рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Назван самый обедневший российский миллиардер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вексельберг потерял 11,2 миллиарда долларов, его состояние снизилось до 7,32 миллиарда. Самым богатым назван один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, он с начала года потерял 1,08 миллиарда долларов (его состояние упало до 29,8 миллиарда).

Капитал совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, который находится на втором месте, упал на 8 миллиардов долларов, до 27,4 миллиарда. Третье место занимает Алексей Мордашов, состояние которого упало на 7,78 миллиарда долларов, до 21,1 миллиарда. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Общее состояние 25 богатейших людей России на 1 ноября составляет 299,63 миллиарда долларов.

В сентябре стало известно, что миллиардер и сооснователь «Альфа-Групп» Герман Хан, попавший под санкции западных стран, вернулся в Россию после 10 лет жизни в Лондоне. Его состояние оценивается в 7,7 миллиарда долларов.

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