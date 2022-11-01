Российские производители батарей попросили помощи

Российские производители отопительного оборудования выступили за повышение почти в три раза пошлины на импорт такой продукции и ограничение использования иностранных отопительных систем на госстройках. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что Россия не может конкурировать на рынке страны с зарубежными предприятиями, которые производят отопительное оборудование даже в санкционных условиях.

По мнению экспертов, протекционизм является драйвером сужения конкуренции. За этим, в свою очередь, может последовать технический упадок индустрии, полагают специалисты.

По мнению застройщиков, увеличение пошлин станет приведет к росту цен на отопительное оборудование. Причем речь идет о внутреннем рынке.

В настоящее время 85% рынка водяных тепловентиляторов объемом свыше 2,5 миллиарда рублей в год занимают три локальные и три компании Польши. По словам специалистов, существенную долю закупок у польских поставщиков осуществляют компании с госучастием.