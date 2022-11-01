Российские производители батарей попросили помощи

Российские производители отопительного оборудования выступили за повышение почти в три раза пошлины на импорт такой продукции и ограничение использования иностранных отопительных систем на госстройках. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что Россия не может конкурировать на рынке страны с зарубежными предприятиями, которые производят отопительное оборудование даже в санкционных условиях.
По мнению экспертов, протекционизм является драйвером сужения конкуренции. За этим, в свою очередь, может последовать технический упадок индустрии, полагают специалисты.
По мнению застройщиков, увеличение пошлин станет приведет к росту цен на отопительное оборудование. Причем речь идет о внутреннем рынке.
В настоящее время 85% рынка водяных тепловентиляторов объемом свыше 2,5 миллиарда рублей в год занимают три локальные и три компании Польши. По словам специалистов, существенную долю закупок у польских поставщиков осуществляют компании с госучастием.
Также из-за роста российской валюты локальные производители отопительных систем стали проигрывать конкуренцию китайским и турецким производителям.