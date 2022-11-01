«Газпром» отчитался о резком падении добычи и экспорта газа

"Газпром" с начала года, по предварительным данным, снизил добычу газа на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 344 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья за 10 месяцев упал на 42,6% (на 67,6 млрд куб. м) - до 91,2 млрд куб. м.
При этом среднесуточный экспорт "Газпрома" в октябре снизился на 11,5% к уровню сентября - до 139 млн куб. м, следует из данных холдинга. "Газпром" продолжает поставлять газ согласно подтвержденным заявкам.
Спрос на газ "Газпрома" из газотранспортной системы на внутреннем рынке России за 10 месяцев уменьшился на 5,6% (на 11,1 млрд куб. м).
Продолжает расти экспорт российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в рамках двустороннего долгосрочного контракта между "Газпромом" и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств, говорится в сообщении "Газпрома".
"Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85% или 36 млрд куб. м - это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 4 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%", - отмечает "Газпром".