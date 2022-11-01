«Газпром» отчитался о резком падении добычи и экспорта газа

"Снижение потребления газа в Европейском союзе стало ключевым фактором сокращения спроса на газ в мире. За десять месяцев текущего года, по первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, мировой спрос сократился более чем на 40 млрд куб. м. В этом снижении около 85% или 36 млрд куб. м - это доля 27 стран ЕС. Потребление газа снизилось и в Великобритании: за указанный период - примерно на 4 млрд куб. м. Таким образом, общая доля стран ЕС и Великобритании в сокращении мирового спроса составляет около 95%", - отмечает "Газпром".