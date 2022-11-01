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39 минут назад

«ЕвроХим» заявил о начале модернизации Новомосковской ГРЭС

Алиса Селезнёва

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» завершила приобретение энергетического оборудования Новомосковской ГРЭС в Тульской области и планирует провести его модернизацию, чтобы гарантировать надежную работу станции.

«ЕвроХим» заявил о начале модернизации Новомосковской ГРЭС
Фото: Страница администрации города Новомосковск в социальной сети "Вконтакте"Страница администрации города Новомосковск в социальной сети "Вконтакте"

В компании отметили, что в состав приобретенного оборудования входят парогазовая установка, введенная в эксплуатацию в 2013 году, и старая часть ГРЭС.

Сама электростанция была построена в 1934 году для обеспечения электроэнергией нового химического комбината в Новомосковске и на тот момент являлась самой мощной тепловой станцией в СССР и Европе.

На сегодняшний день в состав Новомосковской ГРЭС входит магистральная теплосеть и пять центральных тепловых пунктов. Компания «ЕвроХим» планирует вывести из эксплуатации устаревшее оборудование станции и усилить инфраструктуру паро-, тепло- и электроснабжения.

Это необходимо для того, чтобы с помощью наилучших доступных технологий «гарантировать работу станции как надежного источника энергии и тепла для предприятия НАК «Азот» и города Новомосковск», отметили в компании.

Ранее «ЕвроХим» завершил слияние всех институтов группы в «ПроТех Инжиниринг». Основной задачей нового проектного института станет повышение эффективности производственных мощностей и формирование портфеля новых проектов.

Также компания уделяет большое внимание вопросам экологии и образования в регионах своего присутствия. В частности, «ЕвроХим» одним из первых в России начал реализацию комплексной ESG-программы. Сотрудники предприятия занимаются экологическими, образовательными и культурными проектами в партнерстве с властями и общественными организациями.

Компании,Еврохим,
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