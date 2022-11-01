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33 минуты назад

«Тинькофф банк» ответил на заявление Тинькова лишить банк бренда

Лера Букина

Пресс-служба «Тинькофф банка» прокомментировала заявление бывшего владельца кредитной организации Олега Тинькова о намерении лишить банк бренда. Она подчеркнула, что кредитной организации принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф», передает ТАСС.

«Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку», - заявили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что приступил к началу процедуры отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

В понедельник он проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».

Тиньков отзывает бренд «Тинькофф» из российского банка

Ранее сенатор Владимир Джабаров призвал переименовать «Тинькофф банк» после решения основателя организации Олега Тинькова отказаться от гражданства России.

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