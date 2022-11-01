Пресс-служба «Тинькофф банка» прокомментировала заявление бывшего владельца кредитной организации Олега Тинькова о намерении лишить банк бренда. Она подчеркнула, что кредитной организации принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф», передает ТАСС.

«Все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат «Тинькофф банку», - заявили в пресс-службе кредитной организации.

Ранее предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что приступил к началу процедуры отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

В понедельник он проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».