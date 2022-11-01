В Кремле ответили на вопрос о ремонте «Севпотоков»

«Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя», - подчеркнул представитель Кремля.