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1 час назад

В Кремле ответили на вопрос о ремонте «Севпотоков»

Елена Прошина

Россия пока не принимала решений, будут ли ремонтироваться «Северные потоки», заключение должны дать специалисты. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В Кремле ответили на вопрос о ремонте «Севпотоков»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Должны дать заключение специалисты, пока на этот счет решений никаких не принималось», - сказал Песков.

Молчание европейских столиц по поводу теракта на трубопроводах «Северный поток» Песков назвал непозволительным. По его мнению, такие действия нельзя оставлять без ответа.

«Эта информация, конечно, должна очень внимательно всеми анализироваться. И мы рассчитываем на то, что несмотря на непозволительное молчание европейских стран, все-таки этот анализ будет проведен. Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно. Без этого нельзя», - подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что Лондон имеет отношение к диверсии в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры.

«Фактически сейчас пока наши специальные службы, и мы исходим из этой информации, они имеют данные, которые указывают на то, что руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами военными», - сказал Песков.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва ждет официальный ответ Лондона по поводу возможного сообщения экс-премьера Британии Лиз Трасс к госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на «Северных потоках».

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