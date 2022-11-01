Apple покинут топ-менеджеры

Apple продолжат покидать руководители подразделений и отделов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналисту агентства Марку Гурману, американскую компанию покинут люди, ответственные за розничный интернет-магазин и подразделение информационных систем. Согласно отчету источника, из Apple уйдет вице-президент по онлайн-ретейлу Анна Маттиассон. Вместе с ней корпорацию покинет директор по информационным технологиям Мэри Демби, которая работала в компании около 30 лет.

Гурман отметил, что корпорацию по тем или иным причинам покинут люди, занимающие серьезные посты. Так, несколько недель назад из Apple ушла директор по конфиденциальности Джейн Хорват, которая перешла на работу в юридическую фирму.

В Bloomberg не назвали причин ухода топ-менеджеров компании Тима Кука. Гурман заметил, что отставка могла быть связана с процессом реорганизации в Apple. Так, последние несколько лет компания занимается модернизацией процесса розничных и онлайн-продаж — в том числе, из-за пандемии COVID-19. В Apple еще не объявили об уходе сотрудников.