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29 минут назад

Veon объявил о начале процесса продажи «Вымпелкома»

Вечерняя Москва

Холдинговая компания Veon, контролирующая телекоммуникационные активы во многих странах, сообщила о старте процесса продажи «Вымпелкома». Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе компании.

Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома»
Фото: ТАССТАСС

— В настоящее время руководство VEON изучает варианты, чтобы обеспечить достижение оптимального результата для всех соответствующих заинтересованных сторон, включая VEON, ее российские подразделения, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами, — говорится в сообщении.

Недавно ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что информация об уходе из России компании Huawei не соответствует действительности: для России этот рынок крайне важен и перспективен.

Недавно Ирландия, Польша и страны Балтии предложили к новым антироссийским санкциям добавить запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов, сообщает EUObserver.

Компании,Эльдар Муртазин,VEON Ltd.,Вымпелком,
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