Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

— В настоящее время руководство VEON изучает варианты, чтобы обеспечить достижение оптимального результата для всех соответствующих заинтересованных сторон, включая VEON, ее российские подразделения, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами, — говорится в сообщении.