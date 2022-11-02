Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Холдинговая компания Veon, контролирующая телекоммуникационные активы во многих странах, сообщила о старте процесса продажи «Вымпелкома». Об этом в среду, 2 ноября, сообщили в пресс-службе компании.
— В настоящее время руководство VEON изучает варианты, чтобы обеспечить достижение оптимального результата для всех соответствующих заинтересованных сторон, включая VEON, ее российские подразделения, ее акционеров, кредиторов, клиентов и сотрудников, работающих как в России, так и за ее пределами, — говорится в сообщении.
Недавно ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил, что информация об уходе из России компании Huawei не соответствует действительности: для России этот рынок крайне важен и перспективен.
Недавно Ирландия, Польша и страны Балтии предложили к новым антироссийским санкциям добавить запрет на экспорт смартфонов, радарного оборудования и лазерных приборов, сообщает EUObserver.