Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Компания VEON приступила к процедуре продажи российского бизнеса. Соответствующая информация появилась на сайте холдинга.

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«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений», - сказано в заявлении.

Отмечается, что сейчас в компании изучаются

«возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон».

В конце июня VEON оценила обесценивание своего бизнеса в России в $449 млн в первом квартале.

В отчете за четвертый квартал прошлого года говорится, что годовая выручка компании достигла $7,7 млн. Данный показатель на 10,1% превышает уровень предыдущего года.

VEON зарегистрирована на Бермудских Островах. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в странах Азии, Африки и СНГ. На территории РФ она является владельцем «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).