Нидерландский холдинг Veon объявил о продаже «Вымпелкома»

Компания VEON приступила к процедуре продажи российского бизнеса. Соответствующая информация появилась на сайте холдинга.
«Veon объявляет о проведении конкурентного процесса продажи своих российских подразделений», - сказано в заявлении.
Отмечается, что сейчас в компании изучаются
«возможные варианты в стремлении обеспечить достижение наилучшего результата для всех заинтересованных сторон».
В конце июня VEON оценила обесценивание своего бизнеса в России в $449 млн в первом квартале.
В отчете за четвертый квартал прошлого года говорится, что годовая выручка компании достигла $7,7 млн. Данный показатель на 10,1% превышает уровень предыдущего года.
VEON зарегистрирована на Бермудских Островах. Холдингу принадлежат телекоммуникационные активы в странах Азии, Африки и СНГ. На территории РФ она является владельцем «ВымпелКома» (бренд «Билайн»).
47,9% акций «ВымпелКома» владеет LetterOne (входит в «Альфа-Групп»).