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1 час назад

Nestle отложила реализацию проекта по созданию завода кормов под Новосибирском

ТАСС

Компания Nestle приняла решение отложить реализацию проекта по созданию завода кормов для кошек и собак под Новосибирском. Об этом сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка в среду.

Nestlé отложила строительство завода под Новосибирском
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее губернатор региона Андрей Травников сообщал ТАСС, что новосибирские власти намерены создать новый индустриальный парк "Южный ПЛП" между городами Бердском и Искитимом, где компания Nestle в 2023 году планировала построить фабрику по изготовлению кормов для кошек и собак за 10 млрд рублей на площади 70 га. В марте Nestle заявила о прекращении инвестиций на территории РФ и о приостановке рекламной кампании в связи с ситуацией на Украине.

"Что касается Nestle: в прошлом году был озвучен проект инвестиционный, пока, к сожалению, отложена его реализация", - сказал Семка.

Как уточняли в агентстве инвестиционного развития региона, для нужд нового ПЛП будут обеспечены всей необходимой инженерной инфраструктурой участки на площади более 135 га. В случае отказа зарубежной компании от строительства участок могут занять крупнейший в РФ производитель тротуарной плитки, завод по маслопереработке, транспортно-логистический центр и другие отечественные предприятия.

Андрей Травников,Сергей Семка,
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