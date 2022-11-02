Рыночная капитализация Amazon упала ниже $1 трлн

Рыночная капитализация Amazon впервые с апреля 2020 года опустилась ниже отметки $1 трлн. По итогам торгов вчера, 1 ноября, капитализация компании составила $987 млрд. Теперь в мире осталось всего четыре публичные компании с рыночной стоимостью больше $1 трлн — Apple ($2,4 трлн), Saudi Aramco ($2,04 трлн), Microsoft ($1,7 трлн) и Alphabet ($1,17 трлн).

Инвесторы массово распродают акции Amazon после выхода слабой финансовой отчетности по итогам третьего квартала и неутешительных прогнозов компании на конец 2022 года, пишет «Коммерсантъ» . Котировки акций ритейлера падают уже пять дней подряд. По итогам вчерашнего дня, 1 ноября, они подешевели еще на 5,9%.

Всего же с начала года капитализация Amazon снизилась уже на 42%. Хуже дела у компании были только в 2008 году, в разгар мирового финансового кризиса, когда акции по итогам года просели на 45%, и в 2000 году, когда лопнул пузырь доткомов, а Amazon потеряла по итогам года 80% своей стоимости.