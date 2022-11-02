Тиньков сделал неожиданное заявление о бренде банка

Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит кредитной организации. Соответствующей информацией он поделился в интервью для YouTube-канала «Русские норм!».

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«Он (бренд) по классу "Финансы" принадлежал давно банку»», - подчеркнул предприниматель.

Ранее Олег Тиньков заявил, что приступил к началу процедуры отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

Позднее пресс-служба «Тинькофф банка» прокомментировала заявление Олега Тинькова о намерении лишить банк бренда. Она подчеркнула, что кредитной организации принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф».