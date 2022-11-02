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1 час назад

Тиньков сделал неожиданное заявление о бренде банка

Лера Букина

Предприниматель и бывший владелец «Тинькофф банка» Олег Тиньков заявил, что бренд «Тинькофф» давно принадлежит кредитной организации. Соответствующей информацией он поделился в интервью для YouTube-канала «Русские норм!».

Тиньков сделал неожиданное заявление о бренде банка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Он (бренд) по классу "Финансы" принадлежал давно банку»», - подчеркнул предприниматель.

Ранее Олег Тиньков заявил, что приступил к началу процедуры отзыва бренда «Тинькофф» из российского банка.

Позднее пресс-служба «Тинькофф банка» прокомментировала заявление Олега Тинькова о намерении лишить банк бренда. Она подчеркнула, что кредитной организации принадлежат все юридические права на бренд «Тинькофф».

В понедельник он проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».

Компании,Олег Тиньков,Тинькофф банк,
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