Дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России

Дистрибьютор немецкого крепкого ликера Jägermeister опроверг уход напитка из России. Об этом сообщает BFM.

Дистрибьютор отметил, что несмотря на перебои с поставкой продукта, контракт все еще действует.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время ожидается новая поставка ликера.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявлял, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию. По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок.