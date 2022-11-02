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52 минуты назад

BFM: дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России

Газета.Ru

Дистрибьютор немецкого крепкого ликера Jägermeister опроверг уход напитка из России. Об этом сообщает BFM.

Дистрибьютер ликера Jägermeister опроверг уход из России
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Дистрибьютор отметил, что несмотря на перебои с поставкой продукта, контракт все еще действует.

Кроме того, отмечается, что в ближайшее время ожидается новая поставка ликера.

Ранее омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы, вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов заявлял, что производитель крепкого ликера Jägermeister официально покидает Россию. По его словам, в настоящее время дистрибьюторы ищут варианты поставок.

После того, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, зарубежные компании друг за другом начали покидать российский рынок или временно приостанавливать свою деятельность в этой стране. Так, Россию покинул американский ретейлер Gap, который полностью уходит из России и закрывает магазины.

Компании,Сергей Миронов,
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