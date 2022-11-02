Прибыль "Татнефти" по РСБУ взлетела за девять месяцев

"Татнефть" увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2022 года на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 184,087 млрд рублей, следует из материалов компании.
Выручка "Татнефть" за отчетный период выросла на 31% и составила 997,5 млрд рублей.
Валовая прибыль компании увеличилась на 65%, до 348,59 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 233 млрд рублей, что на 49% больше, чем за девять месяцев 2021 года. Прибыль от продаж возросла на 71,5% и составила 294 млрд рублей.
О компании
"Татнефть" входит в десятку крупнейших по объемам добычи нефти российских компаний. Основной акционер "Татнефти" - Республика Татарстан, которой принадлежит более 34% обыкновенных акций компании. Около 3% приходится на казначейские акции, 24,53% акций задепонировано в ADR. Иным акционерам принадлежит около 38% акций.