Прибыль "Татнефти" по РСБУ взлетела за девять месяцев

"Татнефть" увеличила чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - сентября 2022 года на 49,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 184,087 млрд рублей, следует из материалов компании.

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Выручка "Татнефть" за отчетный период выросла на 31% и составила 997,5 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась на 65%, до 348,59 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 233 млрд рублей, что на 49% больше, чем за девять месяцев 2021 года. Прибыль от продаж возросла на 71,5% и составила 294 млрд рублей.

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