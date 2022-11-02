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1 час назад

Стало известно, зачем банки собирают биометрические данные

Елена Прошина

Операционный директор финтех платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, зачем банки собирают биометрические данные своих клиентов. Об этом сообщает «Газета.ру».

Стало известно, зачем банки собирают биометрические данные
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С помощью этих данных банки могут повысить безопасность, удобство и скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить возможности стать клиентом банков без посещения офиса. При этом в любом случае сбор биометрических данных для клиентов добровольный», – рассказала она.

Эксперт также добавила, что сейчас банковские приложения зачастую перестают быть обычным дополнением к банковскому отделению. Вместо этого они предоставляют пользователю всё больше онлайн-сервисов. Однако многие банковские услуги всё ещё невозможны без визита клиента в офис или встречи с представителем. Удалённая идентификация клиента остаётся сложной и рискованной для банка задачей. Однако, по словам Артемьевой, технологии для удаленной идентификации клиентов уже давно существуют, и делается это как раз с помощью биометрии.

«С помощью этих данных банки могут повысить безопасность, удобство и скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить возможности стать клиентом банков без посещения офиса. Всего то надо сдать биометрию в одном из отделений и в любом другом банке можно будет открыть счет без посещения офиса и предоставления паспорта», – добавила Артемьева.

Ранее возможность входа при помощи биометрии стала доступна на портале «Госуслуги».

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