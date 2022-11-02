Стало известно, зачем банки собирают биометрические данные

«С помощью этих данных банки могут повысить безопасность, удобство и скорость обслуживания клиентов, а также обеспечить возможности стать клиентом банков без посещения офиса. При этом в любом случае сбор биометрических данных для клиентов добровольный», – рассказала она.

Эксперт также добавила, что сейчас банковские приложения зачастую перестают быть обычным дополнением к банковскому отделению. Вместо этого они предоставляют пользователю всё больше онлайн-сервисов. Однако многие банковские услуги всё ещё невозможны без визита клиента в офис или встречи с представителем. Удалённая идентификация клиента остаётся сложной и рискованной для банка задачей. Однако, по словам Артемьевой, технологии для удаленной идентификации клиентов уже давно существуют, и делается это как раз с помощью биометрии.