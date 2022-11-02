Оператор «Северного потока» объявил данные расследования места ЧП

Компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream опубликовала предварительные результаты расследования на месте диверсии на экспортных газопроводах. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалисты пояснили, что на месте диверсии обнаружили кратеры техногенного характера, их глубина составляет 3-5 метров. Они отметили, что участок трубы между ними разрушен.

В компании уточнили, что эксперты закончили первичных сбор данных с места разрушения первой нитки трубопровода в шведских водах.

В Nord Stream добавили, что продолжают анализ сведений, полученных в ходе расследования.