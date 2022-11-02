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1 час назад

Оператор «Северного потока» объявил предварительные данные расследования места ЧП

Илья Родин

Компания-оператор «Северных потоков» Nord Stream опубликовала предварительные результаты расследования на месте диверсии на экспортных газопроводах. Об этом пишет РИА «Новости».

Оператор «Северного потока» объявил данные расследования места ЧП
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Специалисты пояснили, что на месте диверсии обнаружили кратеры техногенного характера, их глубина составляет 3-5 метров. Они отметили, что участок трубы между ними разрушен.

В компании уточнили, что эксперты закончили первичных сбор данных с места разрушения первой нитки трубопровода в шведских водах.

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

В Nord Stream добавили, что продолжают анализ сведений, полученных в ходе расследования.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что получил отчет о проведенном «Газпромом» расследовании на трубопроводах. Он заявил, что взрыв на «Северных потоках» является «очевидным терактом».

Компании,Владимир Путин,Газпром,
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