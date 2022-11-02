Крупнейший производитель драгметаллов в РФ передумал продавать активы

«Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии», – уточнил Несис.