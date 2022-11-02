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1 час назад

Крупнейший производитель драгметаллов в РФ передумал продавать активы в стране

Елена Прошина

Один из крупнейших производителей первичного серебра и золота в России компания Polymetal больше не собирается продавать активы в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Крупнейший производитель драгметаллов в РФ передумал продавать активы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продажа российских активов больше не рассматривается. Нашей целью является поддержание акционерной стоимости. Оптимальным сценарием считаем разделение активов между двумя юрисдикциями, что позволит акционерам получить максимальную выгоду от активов в двух странах», – заявил глава компании Виталий Несис.

Он также добавил, что в настоящее время Polymetal продает золото из России в азиатские страны.

«Ранее мы продавали большую часть золота через российские банки в Лондон, а в Казахстане мы продавали Национальному банку Казахстана. Сейчас в Казахстане мы продолжаем продавать золото Национальному банку, а российское золото покупает ряд стран Азии», – уточнил Несис.

Ранее стало известно, что на Эльгинском месторождении наращивают добычу золота.

Компании,Виталий Несис,
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