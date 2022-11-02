Уход Jägermeister из России опровергли

Ранее в Федерации рестораторов и отельеров России сообщили, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки. Рестораторы готовы заменить Jägermeister бальзамами «Бугульма», «Тайга» и «Брянский».

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Дистрибьютор Jägermeister заявил Business FM: несмотря на перебои с поставкой продукта, контракт все еще действует. Также отметили, что вскоре ожидается новая поставка.

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Ранее в Федерации рестораторов и отельеров России сообщили, что производитель Jägermeister официально приостановил поставки. Сообщалось, что, если напиток и останется в магазинах, то цена на него может вырасти из-за сложностей параллельного импорта.

Рестораторы могут заменить Jägermeister бальзамами «Бугульма» и «Тайга», заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов. Его мнение разделяет гендиректор и шеф-повар сети ресторанов «Торро гриль» и Boston Seafood & Bar Кирилл Мартыненко. Заведения, где он работает, в последнее время не заказывали Jagermeister, но остатки сейчас еще есть в наличии:

— Я не думаю, что это очень принципиальная позиция вообще в карте ресторана, тем более, что есть масса других подобных биттеров, которые ничем не хуже. Я думаю, что произойдет просто некая замена, у нас есть «Брянский бальзам», похожий. Я имею в виду, биттеры — это целый большой класс, это фактически бальзамы, настоянные на травах, они есть практически в каждой стране в том или ином виде, тем более что они не требуют каких-то терруаров, как вино, или еще что-то, каких-то сложных ингредиентов. Есть целая категория итальянских биттеров типа «Амаро». В общем, это не критичная позиция.

Почему вокруг нее столько шумихи? Потому что да, очень был раскрученный бренд, все рестораны им пользовались, поставляли всякие приборы специальные для охлаждения этого напитка, посуду и так далее.

— Не переживаете, что качество другой продукции будет ниже или цены не будут радовать?

— Да нет, еще раз говорю, что это чисто маркетинговый продукт. Я думаю, что и сами гости, и потребители переориентируются на что-то другое.

Ликер Jägermeister производит в Нижней Саксонии компания Mast- Jägermeister. Точный набор трав, входящих в состав этого ликера, до сих пор не публикуют. Что относительно состава известно точно, так это то, что в него входят 56 ингредиентов. Есть и такая легенда про напиток: изначально он готовился для продажи в аптеках, и над его составом колдовали древние лекари, чтобы создать напиток от всех болезней.

В российской рознице Jägermeister на данный момент есть. Судя по онлайн-витринам профильных магазинов, литровую бутылку можно купить за 4-4,5 тысячи рублей. Но в целом ликеры в России не столь популярны, подчеркивает гендиректор некоммерческого партнерства «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский:

«Ликерных вин в России было произведено за девять месяцев текущего года почти 8 млн литров. А вот той же водки — 582 млн литров. Понимаете разницу? Я это к тому, что сегмент ликерных вин в Российской Федерации с точки зрения производства и розницы мягко говоря невелик. Наш потребитель в массе своей уход того или иного производителя, даже известного, в сегменте ликеров не заметит практически. В России достаточно извращенная система потребления в пересчете на абсолютный алкоголь, это содержание спирта в алкогольной продукции. Так вот в пересчете на абсолютный алкоголь, 80% всего потребления — это водка и пиво, 20% — все остальное.

Тех же ликерных вин мы, конечно, и производили, и импортировали немного, это, в общем, сегмент на сегодняшний день, мягко говоря, не сильно востребованный основным сегментом наших розничных покупателей. Для HoReCa ситуация, конечно, иная. Там другой ассортимент, другая подача и другой потребитель, но там всего чуть больше 3% реализуется алкогольной продукции по сравнению с общим объемом розничной реализации».