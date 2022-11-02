Росэнергоатом пустил в разогрев два реактора Запорожской АЭС

Два реактора Запорожской атомной электростанции перевели в режим горячего останова. До этого они находились в холодном. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

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Он уточнил, что речь идет о пятом и шестом реакторе. На данный момент они работают лишь на теплоотдачу и не генерируют энергию. По словам Карчаа, перевод двух реакторов в режим горячего останова стал возможен благодаря усилиям сотрудников станции, помощи и сопровождения процессов со стороны концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом».

«Результат политической воли власти», — отметил он.

Карчаа напомнил, что риск ударов со стороны Украины по электро- и теплосетям, ЛЭП по-прежнему сохраняется. На этот случай предполагается провести «расхолаживание реактора на дизель-установках».

«Это несет угрозу ядерной безопасности — вот такой тип экстренной остановки. Это абсолютно серьезный риск в контексте ядерной безопасности», — подчеркнул Карчаа.