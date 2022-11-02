В Китае остановился завод по производству iPhone

В Китае в среду, 2 ноября, ввели жесткие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу. В ней, в частности, находится завод Foxconn, компании-производителя iPhone. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службы администрации региона.

В администрации подчеркнули, что ситуация с профилактикой коронавируса в районе по-прежнему сложная. На фоне этого было принято постановление о введении мер контроля с 2 по 9 ноября.

Отмечается, что запрещены массовые собрания, выход из дома. На территории экономической зоны введено ежедневное ПЦР-тестирование.

Власти также запретили свободное движение общественного транспорта, такси, личных автомашин. Исключение сделано для транспортных средств, принадлежащих экстренным службам.

В рамках профилактических мероприятий приостановлена работа коммерческих предприятий, за исключением продуктовых точек и аптек. Сотрудники административных учреждений переведены на удаленную работу.

По данным агентства, строгие меры могут быть связаны с тем, что на заводе Foxconn в Чжэнчжоу якобы произошла вспышка коронавируса.