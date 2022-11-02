Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.62EUR 60.92
Войти в почту
1 час назад

Владелец бренда KFC заявил о негативном влиянии ухода из России на продажи

Газета.Ru

Решение о выходе из российского бизнеса негативно отразилось на росте общих продаж международной сети ресторанов KFC в третьем квартале 2022 года. Об этом говорится в отчете владельца бренда — канадско-американской компании Yum! Brands, в активы которой также входят рестораны быстрого питания Pizza Hut и Taco Bell.

Владелец бренда KFC заявил о негативном влиянии ухода из России на продажи
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Рост общих продаж подразделения KFC (речь идет о ресторанах, принадлежащих самой Yum! Brands, и тех, которые развивают независимые владельцы-франчайзи) замедлился в третьем квартале на 4 процентных пункта из-за решения уйти из России, говорится в отчете канадско-американской компании.

Несмотря на это, общие продажи владельца бренда KFC за последние три месяца, завершившихся 30 сентября, выросли до $7,8 млрд. Этот показатель увеличился на 8% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, указывается в документе.

В то же время уход с российского рынка привел к замедлению темпов роста операционной прибыли на 5 процентных пунктов. Прирост по итогам третьего квартала составил 9% по сравнению с прошлым годом, заключили в компании.

28 октября сеть KFC направила в Роспатент заявки на регистрацию названия Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей. При этом заявка еще не прошла стадию «экспертизы по существу».

Компании,Роспатент,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители