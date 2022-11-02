Владелец бренда KFC заявил о негативном влиянии ухода из России на продажи

Решение о выходе из российского бизнеса негативно отразилось на росте общих продаж международной сети ресторанов KFC в третьем квартале 2022 года. Об этом говорится в отчете владельца бренда — канадско-американской компании Yum! Brands, в активы которой также входят рестораны быстрого питания Pizza Hut и Taco Bell.

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Рост общих продаж подразделения KFC (речь идет о ресторанах, принадлежащих самой Yum! Brands, и тех, которые развивают независимые владельцы-франчайзи) замедлился в третьем квартале на 4 процентных пункта из-за решения уйти из России, говорится в отчете канадско-американской компании.

Несмотря на это, общие продажи владельца бренда KFC за последние три месяца, завершившихся 30 сентября, выросли до $7,8 млрд. Этот показатель увеличился на 8% в сравнении с данными за аналогичный период прошлого года, указывается в документе.

В то же время уход с российского рынка привел к замедлению темпов роста операционной прибыли на 5 процентных пунктов. Прирост по итогам третьего квартала составил 9% по сравнению с прошлым годом, заключили в компании.