Турецкая Vestel возобновит производство в России

Турецкий производитель бытовой техники Vestel готовится к возобновлению производства в России в ближайшем будущем. Об этом сообщает «Коммерсант».

В Holodilnik.ru заявили газете, что Vestel восстановит деятельность в Александрове. Наряду с выпуском собственной продукции ожидается и контрактная сборка, уточнили в компании. Также подчеркивается, что в прошлом на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других.

Информация о планах «расконсервировать производство в России» была подтверждена другим источником газеты. Он также допускает продажу мощностей отечественной компании.

Завод Vestel закрыли на территории РФ весной 2016 года. Это случилось после уничтожения российского Су-24 в Сирии турецким истребителем F-16. Турция утверждает, что это произошло в связи с нарушением границы. Российская сторона опровергает данные обвинения.