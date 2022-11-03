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1 час назад

Турецкий производитель телевизоров намерен возобновить производство в РФ

Лера Букина

Турецкий производитель бытовой техники Vestel готовится к возобновлению производства в России в ближайшем будущем. Об этом сообщает «Коммерсант».

Турецкая Vestel возобновит производство в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В Holodilnik.ru заявили газете, что Vestel восстановит деятельность в Александрове. Наряду с выпуском собственной продукции ожидается и контрактная сборка, уточнили в компании. Также подчеркивается, что в прошлом на заводе производили технику брендов Whirlpool, Electrolux, Zanussi и других.

Информация о планах «расконсервировать производство в России» была подтверждена другим источником газеты. Он также допускает продажу мощностей отечественной компании.

Завод Vestel закрыли на территории РФ весной 2016 года. Это случилось после уничтожения российского Су-24 в Сирии турецким истребителем F-16. Турция утверждает, что это произошло в связи с нарушением границы. Российская сторона опровергает данные обвинения.

Ранее сообщалось, что, по данным GfK Russia, спрос на импортную бытовую технику с начала года сократился на 12,6% в суммарном объеме покупок и на 5,5% в денежном выражении.

Компании,Коммерсант,
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