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39 минут назад

Uniper получила чистый убыток за 9 месяцев в €40 млрд из-за сокращения поставок газа РФ

ТАССиещё 1

Германский энергоконцерн Uniper получил чистый убыток по МСФО за 9 месяцев в €40 млрд из-за сокращения поставок российского газа, говорится в отчете компании.

Uniper заявила о полном прекращении закупок российского газа
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Сокращение поставок российского газа оказало существенное негативное влияние на результаты Uniper за первые девять месяцев 2022 года, - сказано в документе. - Чистый убыток по МСФО в размере около €40 млрд включает примерно €10 млрд реализованных затрат на замещение объемов и примерно €31 млрд ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа".

Германия не рассчитывает на поставки российского газа в ближайшее время

В третьем квартале поставки российского газа прекратились полностью, отмечает Uniper. Чтобы выполнить свои контракты с клиентами, Uniper был вынужден покупать газ на спотовом рынке по высоким ценам.

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