Uniper заявила о полном прекращении закупок российского газа

"Сокращение поставок российского газа оказало существенное негативное влияние на результаты Uniper за первые девять месяцев 2022 года, - сказано в документе. - Чистый убыток по МСФО в размере около €40 млрд включает примерно €10 млрд реализованных затрат на замещение объемов и примерно €31 млрд ожидаемых будущих убытков от влияния оценки производных финансовых инструментов и наращивания резервов, связанных с сокращением поставок российского газа".