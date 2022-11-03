FT: Россия позволила США переманить к себе компании из Европы

Благодаря энергокризису, который начался после начала спецоперации России на Украине, США могут переманить к себе многие крупные компании Европы. Об этом пишет Financial Times.

Европейская тяжелая промышленность пережила несколько мрачных месяцев. Резкий рост цен на энергоресурсы и дефицит топлива привели к тому, что часть промышленности в Европе стала сокращать производство или вовсе закрываться. На фоне этих событий у США появилась редкая возможность переманить к себе европейские транснациональные корпорации. Причем приманить их можно стабильным и недорогим газом, отметили в публикации.

По данным издания, сейчас европейские компании решают, что можно модернизировать, и где лучше всего открыть новое производство. В плане затрат на электроэнергию выгоднее всего смотрятся США, где газ местный, а поэтому стоит куда меньше, чем в Европе.

Аналитики посчитали, что через 20 лет ситуация может выровняться и предприятия будет выгодно открывать как в США, так и в Европе. Однако сейчас все складывается явно в пользу США, так как их газ самый дешевый. Кроме того, Россия из-за спецоперации дала американской промышленности шанс для роста инвестиций, поэтому политики не должны его упустить.