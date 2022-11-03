Названа возможная замена GAP в России

Турецкая Fiba Retail Group выведет на российский рынок новые бренды, чтобы заполнить освобождающиеся площади. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех источников на фешен-рынке.
Напомним, что данная компания открывала на территории страны магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе.
Так, в России могут появиться взамен ушедших марок бренды турецкой Beymen Group, которые позиционируются в премиум-классе, Beymen Club и W Collection.
Они выпускают мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары. По словам одного из источников издания, площади Beymen Club и W Collection соответствуют площадям российских точек Gap.
Также отмечается, что сотрудниками Fiba Retail недавно были опубликованы вакансии в России. Компании нужны сотрудники в магазины, которые располагаются в столичных торговых центрах.
Ранее британская Marks & Spencer приняла решение покинуть российский рынок и отозвать бренд у Fiba Retail. Поставки приостановились и у американской Gap.
Ранее руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил наличие в Москве необходимой базы для наращивания производств. По его словам, власти города оказывают содействие производителям в подборе площадок и финансировании. Как уточнил Фурсин, это позволит им развивать свой бизнес и занять освободившиеся ниши.