Названа возможная замена GAP в России

Турецкая Fiba Retail Group выведет на российский рынок новые бренды, чтобы заполнить освобождающиеся площади. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех источников на фешен-рынке.

Напомним, что данная компания открывала на территории страны магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе.

Так, в России могут появиться взамен ушедших марок бренды турецкой Beymen Group, которые позиционируются в премиум-классе, Beymen Club и W Collection.

Они выпускают мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары. По словам одного из источников издания, площади Beymen Club и W Collection соответствуют площадям российских точек Gap.

Также отмечается, что сотрудниками Fiba Retail недавно были опубликованы вакансии в России. Компании нужны сотрудники в магазины, которые располагаются в столичных торговых центрах.

Ранее британская Marks & Spencer приняла решение покинуть российский рынок и отозвать бренд у Fiba Retail. Поставки приостановились и у американской Gap.