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1 час назад

Названа возможная замена GAP в России

Лера Букина

Турецкая Fiba Retail Group выведет на российский рынок новые бренды, чтобы заполнить освобождающиеся площади. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на трех источников на фешен-рынке.

Названа возможная замена GAP в России
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что данная компания открывала на территории страны магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе.

Так, в России могут появиться взамен ушедших марок бренды турецкой Beymen Group, которые позиционируются в премиум-классе, Beymen Club и W Collection.

Они выпускают мужскую и женскую одежду, обувь и аксессуары. По словам одного из источников издания, площади Beymen Club и W Collection соответствуют площадям российских точек Gap.

Также отмечается, что сотрудниками Fiba Retail недавно были опубликованы вакансии в России. Компании нужны сотрудники в магазины, которые располагаются в столичных торговых центрах.

Ранее британская Marks & Spencer приняла решение покинуть российский рынок и отозвать бренд у Fiba Retail. Поставки приостановились и у американской Gap.

Ранее руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил наличие в Москве необходимой базы для наращивания производств. По его словам, власти города оказывают содействие производителям в подборе площадок и финансировании. Как уточнил Фурсин, это позволит им развивать свой бизнес и занять освободившиеся ниши.

Компании,Алексей Фурсин,Коммерсант,
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