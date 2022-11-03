X5 Group выкупил контрольные доли в сетях «Слата» и «Красный Яр»

Ретейлер X5 Group сообщил о закрытии сделки по приобретению контрольных долей в размере 70% в сибирских сетях «Красный Яр» и «Слата». Информация об этом размещена на сайте компании.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее одобрила соответствующие ходатайства.

Теперь под управлением ГК «Красный Яр» будут находиться 232 магазина. Их общая площадь составляет 98,2 тыс. кв. м, под управлением ГК «Слата» будут находиться 362 торговых объекта. Их торговая площадь оценивается в 132,1 тыс. кв. м.

Работа под собственными брендами продолжится. Операционные процессы сохранятся, указано в сообщении компании.

Вместе с тем некоторые процессы будут интегрированы с X5. Через единую управляющую компанию (УК) будут осуществлять стратегическое управление торговыми сетями. Речь идет о компании «Икс5-Восточная Сибирь».