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42 минуты назад

X5 Group выкупил контрольные доли в сетях «Слата» и «Красный Яр»

Лера Букина

Ретейлер X5 Group сообщил о закрытии сделки по приобретению контрольных долей в размере 70% в сибирских сетях «Красный Яр» и «Слата». Информация об этом размещена на сайте компании.

X5 Group выкупил контрольные доли в сетях «Слата» и «Красный Яр»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России ранее одобрила соответствующие ходатайства.

Теперь под управлением ГК «Красный Яр» будут находиться 232 магазина. Их общая площадь составляет 98,2 тыс. кв. м, под управлением ГК «Слата» будут находиться 362 торговых объекта. Их торговая площадь оценивается в 132,1 тыс. кв. м.

Работа под собственными брендами продолжится. Операционные процессы сохранятся, указано в сообщении компании.

Вместе с тем некоторые процессы будут интегрированы с X5. Через единую управляющую компанию (УК) будут осуществлять стратегическое управление торговыми сетями. Речь идет о компании «Икс5-Восточная Сибирь».

Ранее летом ретейлер X5 Group сообщил о приобретении 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге у финского холдинга SOK Retail.

Компании,ФАС России,
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